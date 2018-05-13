"تشريع مجلس الدولة" يُشكل لجنة لمراجعة لائحة "جزاءات الإعلام"

قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، تشكيل لجنة من مستشاري القسم، لمراجعة لائحة التحقيق والجزاءات المرتبطة بالمخالفات ذات الصِّلة بالمجال الإعلامي، والذي انتهى المجلس الأعلى للإعلام من إعدادها، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع اللائحة يتضمن الجزاءات التي تقع على المخالفين في المجال الإعلامي، وتضمنت المادة الأولى منه أن تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه، في حالة السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، ويتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية، مع اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامي والفريق المخالف للتحقيق، كما تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني، ويجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة، أو وقف الأبواب أو الصفحات التي ارتكبت المخالفة.