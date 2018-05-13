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الوطن

قائمة حيدر العبادي تتصدر الانتخابات التشريعية العراقية

منذ 18 دقيقة
كتب: أ ف ب
قائمة حيدر العبادي تتصدر الانتخابات التشريعية العراقية

حيدر العبادي

تتصدر قائمة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، نتائج الانتخابات التشريعية، يتبعها تحالف "سائرون" غير المسبوق بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والحزب الشيوعي، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وبحسب أرقام حصلت عليها وكالة "فرانس برس" من مصادر سياسية رفيعة عدة، فإن قائمة العبادي حصلت على نحو 60 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، ما يفتح الباب أمام رئيس الوزراء لولاية ثانية.

وحل في المركز الثاني تحالف "سائرون" بين التيار الصدري والشيوعيين، الذين يتظاهرون منذ 3 سنوات ضد الفساد ويدعون إلى تغيير الطبقة السياسية.

وأشار المسؤولون إلى، أن تحالف "سائرون" حصل على 51 مقعدا في البرلمان المقبل.

وفي المركز الثالث، بنحو ثلاثين مقعدا، حل تحالف "الفتح" الذي يضم قادة فصائل الحشد الشعبي التي اضطلعت بدور حاسم في دحر تنظيم الدولة الإسلامية، وفق المصادر نفسها.

وبعدد مقاعد أقل، حلت لائحتا رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وأياد علاوي، ويأمل المالكي الذي لم يهضم إزاحته من الحكم في العام 2014 لصالح العبادي، بالعودة إلى السلطة.

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