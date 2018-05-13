رئيس بنك مصر: تعويم الجنيه نجح بنسبة 300%

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار تحرير سعر الصرف قضى على السوق الموازية للعملات الحرة تمامًا، ونجح بنسبة 300%، حيث انخفض الاستيراد وارتفعت معدلات السياحة.

وقال "الإتربى" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبوبكر، عبر فضائية "الحياة"، إن المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية ستكون مصدر لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

كما أشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية أصبحت تثق في مستقبل الاقتصاد المصري، مضيفًا :"يجب تحويل الدعم العينى إلى نقدى لضمان وصوله الى مستحقيه، والقادر لازم يدفع فاتورة غير القادر".