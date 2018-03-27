محمود مسلم: الاقتصاد المصري أصبح أقوى بعد تعويم الجنيه

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن بعض المواطنين اعترضوا بشدة فور صدور قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح أقوى من ذي قبل، ومبني على أساس.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، أن الدولة كانت تُدعم الدولار، موضحًا "كنا بنصرف فلوس في الهواء"، على حد قوله.

وتابع أنه "لا أحد يستطيع انكار أن قرار تحرير سعر الصرف صاحبه بعض المشكلات مثل غلاء الأسعار"، موضحًا أن غلاء الأسعار يأتي أيضًا بسبب عدم وجود آليات رقابة قوية وجشع التجار.