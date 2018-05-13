عمال "ميجا تكس" بالسادات يحررون محاضر ضد إدارة الشركة لصرف مستحقاتهم

حرر 20 من عمال شركة "ميجا تكس" التركية للملابس، بالمنطقة الصناعية بالسادات بمحافظة المنوفية، محضر ضد إدارة الشركة الحالية، تتهمها بعدم صرف مستحقاتهم المالية ومنعهم من دخول الشركة وتعرض رجال الأمن وآخرين مسلحين للعمال أثناء محاولتهم للدخول لمقابلة المدير الإداري.

وأكد عدد من العمال بالشركة أنه جرى تحديد موعد مع جواد دومان، رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة والذي جرى تعينه بعد إعادة التشغيل بعد توقف الشركة ما يقرب من 3 سنوات عن العمل، وذلك للمناقشة في صرف المستحقات والتصفية أو العودة للعمل، حيث كان قد تم تصفية جميع العمال عدا 38 شخصًا بينهم 11 رفعوا قضية ضد الشركة للمطالبة بحقوقهم إلا أن عادت الشركة للعمل وبدأت المماطلة منذ ما يقرب من 3 أشهر دون التوصل لحل.

وقال عماد مسيحة، أحد العمال، إنه منذ بدأ الإضرابات في 2011 بعد الثورة وحتى الآن لا نفهم نية الشركة فقد اتخذت سياسة "تطفيش العمال" على حد قوله، ومنذ 2014 لم يتم دفع الرواتب لمدة 6 أشهر متتالية و"لجأنا للقوى العاملة وتم صرف إعانة لمدة 3 أشهر ثم توقفت، وبعد تشغيل الشركة منذ 3 أشهر تم تحديد أكثر من موعد لإنهاء المشكلة إلا أن إدارة الشركة تماطل وتتهرب، ومنعنا من دخول الشركة وتعرض لنا رجال الأمن وآخرين من البدو يحملون سلاح".

دينا على حسن، أكدت أن العمال على استعداد للرجوع للعمل أو التصفية شهرين عن كل عام طبقا للقانون، مشيرة الى أنه تم تحرير محضر ضد إدارة الشركة بمكتب العمل وآخر في الشرطة، كما تم تحرير مذكرة في الأمن الوطني لأن مسلحين تعرضوا للعمال ومنعوهم من دخول الشركة.

بينما قالت منى عطية، إن العمال المتبقون بعد تصفية معظم العمال تحملوا ظروف الشركة لسنوات على أمل العودة للعمل، مطالبة بتدخل وزير القوى العاملة والحكومة المصرية ضد ما أسمته " تعسف الشركة التركية" ضد العمال المصريين.