رئيس "التجاري الدولي": السيسي وجّه بخفض الدين الداخلي ورفع الاحتياطي

شدد هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، على ضرورة أن تتحمل الطبقة العليا في المجتمع أعباء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعدم تحميلها للطبقات الأدنى، معربًا عن تعاطفه مع الطبقة المتوسطة، قائلًا: "اتعاطف مع الطبقة المتوسطة وهي عماد الاقتصاد المصري، مش الأغنياء أو محدودي الدخل".

وأضاف عز العرب، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية "الحياة"، أنه يعول كثيرًا على دور القطاع الخاص المصري وليس الأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد السيسي وجّه بخفض الدين الداخلي ورفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.

وأكد رئيس البنك التجاري الدولي، أن مشروع قناة السويس الجديدة كان ضروريا، لاستمرار قدرتها على المنافسة عالميًا.