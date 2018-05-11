بالصور| زيارة الرئيس السيسي لمشروعات العاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورافق الرئيس السيسي خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وشاهد الرئيس خلال جولته، ما تم انجازه من إنشاء مسجد العاصمة "الفتاح العليم"، الذي كلف بإنشائه في قداس عيد الميلاد المجيد الماضي.

ويقع مسجد الفتاح العليم في نهاية العاصمة الإدارية من اتجاه طريق السويس السخنة أو شارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، وبدأ العمل في تخطيط وتنفيذ الجامع بعد أن أعلن الرئيس السيسي تدشين أكبر جامع وكنيسة في مصر خلال الاحتفال بأعياد الميلاد يناير 2017.

وتعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذ مشروع المسجد، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على 29 فدانًا بما يعادل 121.8 ألف متر مربع، ووفقًا لشركة "المقاولون العرب"، يعمل بالمشروع ما يقرب من 1500 عامل، وتجاوزت نسبة التنفيذ 60%.

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بالإنجازات العظيمة التي صنعتها الأيادي المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسي عبر "تويتر": "سعدت جدًا بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادي المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة".