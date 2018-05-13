"التموين": أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" أقل من العام الماضي

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن الوزارة افتتحت 137 فرعا لمعارض "أهلا رمضان"، ألحق بها جميع المنتجات، وأسعارها أقل من أسعار العام الماضي، موضحا أن السلع موجودة بكثافة وبسعر أقل وهو عام استثناء، فيما يتعلق بالأسعار والكميات.

وأضاف العشماوي، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أن السلع تتوافر بشكل كبير في جميع أفرع "أهلا رمضان" ولن تنتهى إلا بعد أنقضاء الشهر الكريم، موضحا أن هناك جودة مختلفة لكل السلع حتى تناسب جميع المواطنين، ولا تسبب لهم أي عناء.

وأكد مساعد وزير التموين، أن استراتيجية دعم الخبز تمشي في طريقها الصحيح منذ وقت تنفيذها وحتى اليوم، موضحا أنه لا مساس أو تغيير في تلك الاستراتيجية حتى الآن.