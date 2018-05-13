تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" أقل من العام الماضي

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد متولي
"التموين": أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" أقل من العام الماضي

صورة أرشيفية

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن الوزارة افتتحت 137 فرعا لمعارض "أهلا رمضان"، ألحق بها جميع المنتجات، وأسعارها أقل من أسعار العام الماضي، موضحا أن السلع موجودة بكثافة وبسعر أقل وهو عام استثناء، فيما يتعلق بالأسعار والكميات.

وأضاف العشماوي، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أن السلع تتوافر بشكل كبير في جميع أفرع "أهلا رمضان" ولن تنتهى إلا بعد أنقضاء الشهر الكريم، موضحا أن هناك جودة مختلفة لكل السلع حتى تناسب جميع المواطنين، ولا تسبب لهم أي عناء.

وأكد مساعد وزير التموين، أن استراتيجية دعم الخبز تمشي في طريقها الصحيح منذ وقت تنفيذها وحتى اليوم، موضحا أنه لا مساس أو تغيير في تلك الاستراتيجية حتى الآن.

أخبار متعلقة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة رئيس أوغندا لمصر ستحمل ملف المياه

مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة رئيس أوغندا لمصر ستحمل ملف المياه
مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة يكرم مدير إدارة مرور الأقصر

مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة يكرم مدير إدارة مرور الأقصر
مساعد وزير الداخلية يتفقد منطقة سجون جمصة

مساعد وزير الداخلية يتفقد منطقة سجون جمصة
مساعد وزير الداخلية يكرم المحالين على المعاش من ضباط الشرطة

مساعد وزير الداخلية يكرم المحالين على المعاش من ضباط الشرطة
مساعد وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: "كنا هنخليها بـ11 جنيه"

مساعد وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: "كنا هنخليها بـ11 جنيه"
مساعد وزير العدل يفتتح مركز المعلومات بمحكمة بورسعيد الابتدائية

مساعد وزير العدل يفتتح مركز المعلومات بمحكمة بورسعيد الابتدائية
مساعد وزير النقل: لا زيادات جديدة "مرتقبة" لتذاكر المترو

مساعد وزير النقل: لا زيادات جديدة "مرتقبة" لتذاكر المترو
جامعة النيل تنعى الدكتور إبراهيم بدران وتصفه بـ"أبوالطب المصري"

جامعة النيل تنعى الدكتور إبراهيم بدران وتصفه بـ"أبوالطب المصري"
قبيل ساعات من وفاته.. الدكتور محمد إبراهيم منصور روى لـ«الوطن» كواليس 9 أعوام قضاها فى «أروقة الحكم»

قبيل ساعات من وفاته.. الدكتور محمد إبراهيم منصور روى لـ«الوطن» كواليس 9 أعوام قضاها فى «أروقة الحكم»
وفاة الدكتور "إبراهيم مغربي" واحد من 100شخصية عالمية في مجال تخصصه بجامعة المنصورة

وفاة الدكتور "إبراهيم مغربي" واحد من 100شخصية عالمية في مجال تخصصه بجامعة المنصورة
تعيين الدكتور إبراهيم عبدالحميد عميدا لـ"نوعية بنها"

تعيين الدكتور إبراهيم عبدالحميد عميدا لـ"نوعية بنها"

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة أمام مول بالطريق الزراعي في طوخ

مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة أمام مول بالطريق الزراعي في طوخ

"المترو": مرضى "57357" ومرافقوهم يستقلون العربات مجانا

"المترو": مرضى "57357" ومرافقوهم يستقلون العربات مجانا

"التموين": أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" أقل من العام الماضي

"التموين": أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" أقل من العام الماضي

ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم 850 قرص "ترامادول" في مطروح

ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم 850 قرص "ترامادول" في مطروح

عودة التيار الكهربائي لقها وطوخ بعد السيطرة على حريق محطة المحولات

عودة التيار الكهربائي لقها وطوخ بعد السيطرة على حريق محطة المحولات

اختيارات الوطن

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

الأكثر قراءة

عاجل