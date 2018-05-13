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الوطن

"المترو": مرضى "57357" ومرافقوهم يستقلون العربات مجانا

منذ 5 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"المترو": مرضى "57357" ومرافقوهم يستقلون العربات مجانا

وزير النقل

قال المهندس أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن هناك برتوكول تعاون بين المترو ومستشفى "57357"، لركوب الطفل المريض والمرافق له مجانًا، طوال فترة علاجه.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب على المواطنين الذين يستقلون المترو يوميًا عمل اشتراكات، لأن الاشتراكات مدعومة من الحكومة، بنسبة تصل لأكثر من 50%.

وأشار المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق إلى، أنه لم يتم المساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب، حيث يبلغ قيمة اشتراك كبار السن خلال 3 شهور أو 180 رحلة أيهما أقرب 135 جنيها، وذوي الاحتياجات الخاصة مخصص لهم تذكرة بـ50 قرشا، ولهم اشتراكا ثمنه 22 جنيها لمدة 3 شهور عدد رحلاته 180 رحلة، بينما اشتراك جميع الطلبة منذ الابتدائية وحتى نهائي طب بـ33 جنيها لمدة 3 شهور أو 180 رحلة.

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