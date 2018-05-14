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الوطن

النقابات المستقلة تطعن على اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية

اليوم AM 12:25
كتب: حسام حربى
النقابات المستقلة تطعن على اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية

وزير القوى

أقام اليوم الأحد، عدد من القيادات النقابية المستقلة، الدعوى رقم 41025 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير القوى العاملة المطعون ضده رقم 35 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه.

يذكر أن المدعين قد وكلوا محامي دار الخدمات النقابية والعمالية للسير فى إجراءات الدعوى، وترأس فريق المحامين الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق وأستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة.

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