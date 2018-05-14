خالد قمر يبدي غضبه بسبب عدم مشاركته في المنتخب المصري بكأس العالم

قال خالد قمر لاعب نادي الزمالك السابق والمعار لصفوف الإنتاج الحربي، إنه كان يتمنى أن يتواجد في قائمة المشاركين في المنتخب المصري بكأس العالم.

وأضاف قمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه قدم أداء طيبا هذا العام وأحرز عددا كبيرا من الأهداف وكان يتمنى أن يكون موجودا ضمن لاعبي المنتخب المصري.

وأوضح اللاعب أنه كتب "حسبي الله ونعم الوكيل" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" نتيجة لغضبه لاستبعاده من قائمة المنتخب وأنه كان يتمنى أن يلتحق بالمنتخب بعد أدائه في الموسم الأخير.