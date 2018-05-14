إجراء قرعة دورة رمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

أجرى مركز شباب المدينة بحي الأربعين بمحافظة السويس، مساء أمس الأحد، قرعة كأس الملك الرمضانية النسخة الرابعة باسم اللاعب محمد صلاح بمقر المركز والتي تقام على الملعب القانوني.

أجريت القرعة بحضور سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس والعميد إيهاب حسن، رئيس حي الأربعين، وسيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، وكمال فريد لاعب منتخب السويس والرئيس الشرفي لمركز شباب المدينة، والمحاسب أحمد خشانة منسق القطاع الريفي لحملة كلنا معاك من من أجل مصر.

وأجرى عمرو كمال، أمين الصندوق ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالسويس، القرعة البطولة وشرح اللائحة وشروط المسابقة، وقال إن البطولة ستقام يوم 3 رمضان المقبل بمشاركة 16 فريقا مقسمين على أربع مجموعات كل مجموعة تضم أربعة فرق.