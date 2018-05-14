تسجيل الدخول

الوطن

إجراء قرعة دورة رمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد مقلد
إجراء قرعة دورة رمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

جانب من القرعة

أجرى مركز شباب المدينة بحي الأربعين بمحافظة السويس، مساء أمس الأحد، قرعة كأس الملك الرمضانية النسخة الرابعة باسم اللاعب محمد صلاح بمقر المركز والتي تقام على الملعب القانوني.

أجريت القرعة بحضور سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس والعميد إيهاب حسن، رئيس حي الأربعين، وسيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، وكمال فريد لاعب منتخب السويس والرئيس الشرفي لمركز شباب المدينة، والمحاسب أحمد خشانة منسق القطاع الريفي لحملة كلنا معاك من من أجل مصر.

وأجرى عمرو كمال، أمين الصندوق ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالسويس، القرعة البطولة وشرح اللائحة وشروط المسابقة، وقال إن البطولة ستقام يوم 3 رمضان المقبل بمشاركة 16 فريقا مقسمين على أربع مجموعات كل مجموعة تضم أربعة فرق.

أخبار متعلقة

محافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية في "خماسي كرة القدم"

محافظ الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية في "خماسي كرة القدم"
ختام الدورة الرمضانية على كأس الكابتن راشد فايز بجامعة جنوب الوادي

ختام الدورة الرمضانية على كأس الكابتن راشد فايز بجامعة جنوب الوادي
ختام فعاليات الدورة الرمضانية لمدينة الإنتاج الإعلامي

ختام فعاليات الدورة الرمضانية لمدينة الإنتاج الإعلامي
اليوم.. "مستقبل وطن" يقيم حفل ختام الدورة الرمضانية في الفيوم

اليوم.. "مستقبل وطن" يقيم حفل ختام الدورة الرمضانية في الفيوم

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

تنفيذ 413 حكما متنوعا في أسوان

تنفيذ 413 حكما متنوعا في أسوان

إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان

إجراء قرعة دورة رمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

إجراء قرعة دورة رمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

السويس تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتنفذ 3 قرارات

السويس تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتنفذ 3 قرارات

اليوم.. تلقي طلبات صرف الإعانات الخاصة بأصحاب الحرف في شمال سيناء

اليوم.. تلقي طلبات صرف الإعانات الخاصة بأصحاب الحرف في شمال سيناء

اختيارات الوطن

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

الأكثر قراءة

عاجل