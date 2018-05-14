وزيرة الهجرة: تنظيم موائد رمضانية في المحافظات على نفقة مصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع المصريين في الخارج، موضحة أن دكتور ناصر فؤاد أحد المواطنين المصريين في إنجلترا اقترح عليها تقديم مساعدة في فكرة تخص شهر رمضان داخل مصر، وجاءت من هنا فكرة التكفل بخيمة رمضانية.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه سيتكفل بعمل أول خيمة ثاني أيام شهر رمضان الكريم، وسيحضر أول سحور في هذه الخيمة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

وتابعت مكرم، أنها أعلنت مبادرة تنظيم موائد رمضانية بالمحافظات على نفقة الجاليات المصرية بالخارج بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من المصريين بالخارج تواصلوا مع وزارة الهجرة وأبدوا رغبتهم في المشاركة والتكفل بموائد رمضانية.