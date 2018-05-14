اليوم.. تلقي طلبات صرف الإعانات الخاصة بأصحاب الحرف في شمال سيناء

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء، فتح باب التقدم للصيادين والسائقين والعمالة غير المنتظمة، ابتداء من اليوم، للحصول على إعانة شهرية، لمساعدتهم في ظل الظروف التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

وأكدت المديرية، في بيان صدر عنها، قبول طلبات المتضررين لـ3 فئات وهي الصيادين، وهم من يعملون في البحر المفتوح أو بحيرة البردويل، طبقا للكشوف المعتمدة من هيئة الثروة السمكية، والمستدات المطلوبة، للتقدم للحصول على الإعانة، وهي تصريح صيد معتمد وسارٍ، صادر من هيئة الثروة السمكية، وبطاقة الرقم القومي، واستعلام التأمينات الاجتماعية، وملء نموذج الطلب، وتقدم المستندات في العريش بمنطقة الثروة السمكية، وفي بئر العبد بمكتب مصائد بئر العبد.

وتشمل الفئات المستهدفة، فئة السائقين، وهم سائقي سيارات الأجرة الخاص والميكروباصات العاملة، داخل أو بين مدن المحافظة أو بين المحافظة وخارجها والمعتمدة من المواقف وإدارة المرور ونقابة السائقين والتأمينات الاجتماعية.