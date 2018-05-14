إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان

شنت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان سلسلة حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي للمباني، بإجمالة مساحة 22 ألفا و787 م2، بدائرة مركز إدفو، منها 14 حالة تعدٍ بمنطقة الغنيمية بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألفًا و605 م2 ، وإزالة 6 حالات تعدٍ أخرى بمنطقة الحاجر بمسطح يصل إلى 9 آلاف و182 م2.

ووجه حجازي رؤساء المراكز والمدن بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول نفسه بالاعتداء على أملاك الدولة، من خلال إزالة التعديات للحالات ذات المساحات الكبيرة.