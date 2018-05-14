تسجيل الدخول

الوطن

إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان

منذ 22 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان

شنت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان سلسلة حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي للمباني، بإجمالة مساحة 22 ألفا و787 م2، بدائرة مركز إدفو، منها 14 حالة تعدٍ بمنطقة الغنيمية بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألفًا و605 م2 ، وإزالة 6 حالات تعدٍ أخرى بمنطقة الحاجر بمسطح يصل إلى 9 آلاف و182 م2.

ووجه حجازي رؤساء المراكز والمدن بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول نفسه بالاعتداء على أملاك الدولة، من خلال إزالة التعديات للحالات ذات المساحات الكبيرة.

إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان
إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان
إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان
إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان

أخبار متعلقة

بالصور| تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة في أسوان

بالصور| تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة في أسوان
تنفيذ قراري إزالة تعديات بمركز دراو في أسوان

تنفيذ قراري إزالة تعديات بمركز دراو في أسوان
محافظ أسوان: أزلنا 13 ألفا و426 فدان تعديات على أراضي الدولة

محافظ أسوان: أزلنا 13 ألفا و426 فدان تعديات على أراضي الدولة
تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بمجرى نهر النيل في أسوان

تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بمجرى نهر النيل في أسوان
محافظ أسوان يجتمع بالمسؤولين لمواجهة تعديات الأراضي في النقرة

محافظ أسوان يجتمع بالمسؤولين لمواجهة تعديات الأراضي في النقرة
إزالة تعديات على 67 فدانا في أسوان

إزالة تعديات على 67 فدانا في أسوان
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بدراو أسوان

تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بدراو أسوان

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

تنفيذ 413 حكما متنوعا في أسوان

تنفيذ 413 حكما متنوعا في أسوان

إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في "إدفو" بأسوان

إجراء قرعة دورة رمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

إجراء قرعة دورة رمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

السويس تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتنفذ 3 قرارات

السويس تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتنفذ 3 قرارات

اليوم.. تلقي طلبات صرف الإعانات الخاصة بأصحاب الحرف في شمال سيناء

اليوم.. تلقي طلبات صرف الإعانات الخاصة بأصحاب الحرف في شمال سيناء

اختيارات الوطن

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

الأكثر قراءة

عاجل