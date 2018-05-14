اليوم.. "دعم مصر" يبحث منظومة التعليم الجديدة بحضور الوزير

قال الدكتور سمير الخولي، عضو مجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر سوف يعقد اليوم جلسة استماع داخل مقر الائتلاف بمشاركة رموز المجتمع المدني وأعضاء البرلمان؛ بشأن منظومة التعليم الجديدة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضاف "الخولي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنظومة الجديدة للتعليم تقضي على سلبيات المنظومة القائمة، والتي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أن إدراج اللغة العربية كلغة أساسية في التدريس يعزز الهوية الوطنية وقرار صائب.

وتابع "الخولي": "لا أفهم سبب اعتراض أولياء أمور المدارس التجريبية على جعل اللغة العربية لغة أساسية، رغم أنهم طالبوا نواب البرلمان بالتدخل لجعل الامتحانات باللغة العربية وقت تولي الدكتور الهلالي الشربيني وزارة التعليم، ولا أدري سبب الاعتراض على دعم اللغة العربية بالمنظومة الجديدة".

وأشار النائب، إلى أن منظومة التعليم الجديدة "جيدة" ويجب تطبيقها لرفع كفاءة التعليم في مصر.