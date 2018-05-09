تطوير وتجميل مديرية التربية والتعليم بمطروح

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم، الإجراءات الإنشائية لتطوير وتجميل قاعات ديوان عام المديرية، والمخصصة لعقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات، والاحتفالات، والندوات، وورش العمل.

وقال النيلي إن عملية تطوير القاعة تجرى تحت إشراف رؤساء الأقسام الفنية، بمدرسة مطروح الفنية بنات وينفذها طالبات المدرسة.

وأضاف أن تلك الإجراءات الإنشائية بديوان المديرية، تأتي مسايرة للنهضة الشاملة بالمحافظة، ومواكبة المظهر الحضاري الجميل لمدينة مرسى مطروح.