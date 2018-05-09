تسجيل الدخول

الوطن

تطوير وتجميل مديرية التربية والتعليم بمطروح

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد بخات
تطوير وتجميل مديرية التربية والتعليم بمطروح

وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال متابعة أعمال تجميل مبنى وقاعات المديرية

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم، الإجراءات الإنشائية لتطوير وتجميل قاعات ديوان عام المديرية، والمخصصة لعقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات، والاحتفالات، والندوات، وورش العمل.

وقال النيلي إن عملية تطوير القاعة تجرى تحت إشراف رؤساء الأقسام الفنية، بمدرسة مطروح الفنية بنات وينفذها طالبات المدرسة.

وأضاف أن تلك الإجراءات الإنشائية بديوان المديرية، تأتي مسايرة للنهضة الشاملة بالمحافظة، ومواكبة المظهر الحضاري الجميل لمدينة مرسى مطروح.

أخبار متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يحيل مدير مدرسة النصر و6 ملاحظين للتحقيق لإهمالهم

وكيل "تعليم مطروح" يحيل مدير مدرسة النصر و6 ملاحظين للتحقيق لإهمالهم
وكيل "تعليم مطروح" يكرم موجهي براني لدورهم في تنشيط القوافل التعليمية

وكيل "تعليم مطروح" يكرم موجهي براني لدورهم في تنشيط القوافل التعليمية
"تعليم مطروح": استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

"تعليم مطروح": استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة
وكيل "تعليم مطروح" يتفقد أعمال الزراعة في مدرسة الخلفاء الراشدين

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد أعمال الزراعة في مدرسة الخلفاء الراشدين

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

5 قتلى في هجمات على مركزين للشرطة في كابول

5 قتلى في هجمات على مركزين للشرطة في كابول

الحكومة توافق على 30 مليون جنيه منحة صندوق التنمية الكويتي للاستثمار

الحكومة توافق على 30 مليون جنيه منحة صندوق التنمية الكويتي للاستثمار

السبت.. أحمد الصعيدي يقود أوركسترا القاهرة السمفوني بالأوبرا

السبت.. أحمد الصعيدي يقود أوركسترا القاهرة السمفوني بالأوبرا

الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخين

الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخين

لجنة بـ"الأعلى للجامعات" تزور منشآت "طب أسنان بنها"

لجنة بـ"الأعلى للجامعات" تزور منشآت "طب أسنان بنها"

اختيارات الوطن

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

الأكثر قراءة

عاجل