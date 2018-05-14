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الوطن

بومبيو يكشف عن مساعدات بلاده لـ"بيونج يانج" عقب تدمير برنامجها النووي

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
بومبيو يكشف عن مساعدات بلاده لـ"بيونج يانج" عقب تدمير برنامجها النووي

مايك بومبيو-صورة أرشيفية

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن المجالات التي تعتزم فيها واشنطن تقديم دعم لبيونج يانج في حال التزامها بوعدها، ودمرت برنامجها النووي بالكامل.

وذكر بومبيو في حديث لشبكة "سي.بي.إس"، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مستعدتان لمساعدة كوريا الشمالية على تحقيق الازدهار إذا اتخذت خطوات "جريئة" لنزع سلاحها النووي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف بومبيو: "ما سيحصل عليه كيم من أمريكا هو الأفضل لدينا، وأقصد بذلك رجال أعمالنا ومغامرونا وأصحاب رؤوس الأموال لدينا، الذين سيعملون جنبا إلى جنب مع شعب كوريا الشمالية لخلق اقتصاد قوي لهم".

وأشار إلى أن "بيونج يانج بحاجة ماسة إلى دعم مجالي الطاقة والكهرباء من أجل شعبها، بالإضافة إلى الحاجة الكبيرة للمعدات الزراعية والتكنولوجيا، ونستطيع أن نحقق لهم ذلك".

وأكد بومبيو، أن تخلي بيونج يانج عن النووي "سيؤدي إلى تخفيف العقوبات" المفروضة عليها.

وبشأن الضمانات الأمريكية لكوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي قال بومبيو: "ينبغي علينا تقديم ضمانات فيما يتعلق بالأمن، وكنا نتطلع إلى تبادل ضمانات كهذه على مدى 25 سنة الماضية".

وشدد بومبيو على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بحدوث "تغيرات استراتيجية في مسار تطور كوريا الشمالية وشعبها"، معبّرا عن "استعداد الرئيس ترامب لضمان نقلة ناجحة" لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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