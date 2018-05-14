أحمد السقا يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد.. ويستعد لتصوير "3 شهور"

بدأ المنتج صادق الصباح، والفنان أحمد السقا في التحضيرات المبدئية للمسلسل، المقرر أن يخوض من خلاله السقا السباق الرمضاني 2019، حيث عقد الثنائي جلسة عمل للاتفاق على الخطوط الأولية للعمل، والذي يخرجه محمد سامي في أول تعاون درامي بينه وبين السقا والصباح.

وفي السياق ذاته، اتفق جميع الأطراف على الشكل المبدئي للسيناريو، واسم المسلسل والمؤلف، والمقرر الإعلان عنه عقب إجازة عيد الفطر المقبلة، وخصوصًا وأن العمل ضخم من حيث التكلفة الإنتاجية وأماكن التصوير وخلافه.

ويستعد السقا حاليا لتصوير فيلمه الجديد "3 شهور"، مع المخرج محمد سامي، ويشارك في بطولته منى زكي، وروجينا، وخالد الصاوي، وسارة سلامة، وآخرون.