انتظام التيار الكهربائي بقها وطوخ وشبين بعد السيطرة على حريق بمحول

انتظم التيار الكهربائي في مدن قها وشبين القناطر وقليوب وطوخ بالقليوبية، عقب السيطرة على حريق اندلع في محطة محولات كهرباء قها على الطريق الزراعي السريع، ليلة أمس، حيث انتقلت سيارات الإطفاء والتعامل مع الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحولات.

وقال طه رشدي رئيس مدينة قها، إن فرق الإصلاح والصيانة تعمل منذ إطفاء الحريق أمس وحتى الآن بواسطة مهندسين على أعلى مستوى لتغير المحول رقم 3، والذي اندلع فيه الحريق ومن المقرر الانتهاء منه خلال ساعات بعد تركيب الجديد، مؤكدا أن الكهرباء تعمل بانتظام الآن بعد التحميل على محول اخر لحين الانتهاء من المحول المحترق.

وانتقل اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية إلى المحطه عقب اندلاع الحريق وطمأن المواطنين على عودة التيار لعلمه أن هناك طلاب يؤدون الامتحانات ويذاكرون دروسهم، مشيرا أن عقب اندلاع الحريق تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وأشرف بنفسه على عمليات الاطفاء والتأكد من عدم وجود أي إصابات بشرية وإعادة التيار إلى المدن التي انقطع بها.

وأكد المحافظ أنه لا توجه خسائر في الأرواح، في حين بلغت الخسائر المادية احتراق محول قدرته 66 كيلو فولت، وغرفة خلايا.

وقال مصدر أمني، إن الحريق شب بسبب ماس في أحد الموصلات واستبعد وجود شبهة جنائية، أو أن يكون وراءه أي عمل تخريبي.

كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية تلقى بلاغا بنشوب حريق في محطة محولات مدينة قها على الطريق السريع، فانتقلت قوات الإطفاء والدفاع المدني وتم السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي في إحدى الموصلات وامتد إلى محول وغرفة خلايا فاندلع الحريق في المحطه وتم فصل الكهرباء عن مدن قليوب وطوخ وشبين وقها.