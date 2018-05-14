مليار مشترك في خدمات الاتصال بحلول عام 2023 في إفريقيا

قالت رافية إبراهيم رئيس "اريكسون" الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه لا تزال إفريقيا تعتبر من أكثر أسواق الاتصالات المتنقلة سرعة في النمو بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى بمعدل نمو سنوي مركب "CAGR" يبلغ 6% للسنوات الخمس المقبلة.

وأضافت إبراهيم، أنه من المتوقع أن تبلغ الاشتراكات في خدمات الاتصال المتنقلة ما يقرب من مليار اشتراك بحلول عام 2023.

وفي هذا الإطار يتوقع اشتراك أكثر من 90٪ من سكان أفريقيا في خدمة الهواتف المحمولة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تقنية أكثر كفاءة، ومعدلات بيانات أعلى وطيف أوسع.