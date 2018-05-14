سفير بيلاروسيا يثني على خبرة "الإنتاج الحربي": نهتم بالتعاون مع مصر

أكد الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، أن تبادل الخبرات التكنولوجية والتطلع الي الخبرات المختلفة في مجال التصنيع أهم ما تسعى إليه وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع منتجاتها.

جاء ذلك خلال استقباله سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث موضوعات التعاون القائمة ومجالات التصنيع المشترك مع الشركات البيلاروسية.

وأكد "العصار"، للسفير البيلاروسي، أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصري والشركات البيلاروسية، وجرى مناقشة آخر المستجدات والتقدم الذي تم تحقيقة في مجالات التعاون القائمة لتصنيع "المعدات الزراعية، كباسات الثلاجات، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، الشاحنات".

وأشار "العصار"، إلى أنه يتم حاليًا تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي لتوسيع آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل "محركات الديزل، المصاعد الكهربائية، تصنيع سبائك الألومنيوم، تصنيع إطارات السيارات" إلى جانب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأثنى "راتشكوف" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية، مؤكدا أن بلاده مهتمة بفتح مجالات للتعاون في مختلف المجالات ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية، مضيفا أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا إيجابيا بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكات صناعية بين الجانبين، ويتم تبادل الزيارات وعقد اللقاءات المشتركة بالقاهرة ومنسك لتفعيل التعاون في المجالات المختلفة.