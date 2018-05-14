تسجيل الدخول

الوطن

سفير بيلاروسيا يثني على خبرة "الإنتاج الحربي": نهتم بالتعاون مع مصر

منذ 9 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
سفير بيلاروسيا يثني على خبرة "الإنتاج الحربي": نهتم بالتعاون مع مصر

"العصار" مع سفير بيلاروسيا

أكد الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، أن تبادل الخبرات التكنولوجية والتطلع الي الخبرات المختلفة في مجال التصنيع أهم ما تسعى إليه وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع منتجاتها.

جاء ذلك خلال استقباله سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث موضوعات التعاون القائمة ومجالات التصنيع المشترك مع الشركات البيلاروسية.

وأكد "العصار"، للسفير البيلاروسي، أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصري والشركات البيلاروسية، وجرى مناقشة آخر المستجدات والتقدم الذي تم تحقيقة في مجالات التعاون القائمة لتصنيع "المعدات الزراعية، كباسات الثلاجات، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، الشاحنات".

وأشار "العصار"، إلى أنه يتم حاليًا تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي لتوسيع آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل "محركات الديزل، المصاعد الكهربائية، تصنيع سبائك الألومنيوم، تصنيع إطارات السيارات" إلى جانب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأثنى "راتشكوف" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية، مؤكدا أن بلاده مهتمة بفتح مجالات للتعاون في مختلف المجالات ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية، مضيفا أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا إيجابيا بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكات صناعية بين الجانبين، ويتم تبادل الزيارات وعقد اللقاءات المشتركة بالقاهرة ومنسك لتفعيل التعاون في المجالات المختلفة.

أخبار متعلقة

سقوط تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بالبحيرة

سقوط تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بالبحيرة
حملات مرورية للتأكد من سلامة إطارات السيارات

حملات مرورية للتأكد من سلامة إطارات السيارات
حبس عصابة "سرقة إطارات السيارات" في 15 مايو

حبس عصابة "سرقة إطارات السيارات" في 15 مايو
تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة إطارات السيارات في 15 مايو

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة إطارات السيارات في 15 مايو
"العصار" يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات

"العصار" يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات

التعليقات

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

أحدث الأخبار

30 طباخا لإطعام 600 مدعو في الزفاف الملكي لـ"هاري وميجان"

30 طباخا لإطعام 600 مدعو في الزفاف الملكي لـ"هاري وميجان"

اختراع مادة للتخلص من النفايات المشعة وتحويلها إلى سيراميك

اختراع مادة للتخلص من النفايات المشعة وتحويلها إلى سيراميك

رئيس بنك مصر يداعب وزير التعليم العالي: "كل ما أقعد جنبه أدفع فلوس"

رئيس بنك مصر يداعب وزير التعليم العالي: "كل ما أقعد جنبه أدفع فلوس"

"أنور وجدي" فشل في الهروب إلى هيوليود فأصبح فتى الشاشة الأول

"أنور وجدي" فشل في الهروب إلى هيوليود فأصبح فتى الشاشة الأول

"القاهرة والناس" تعرض "إيجابيزم" في رمضان

"القاهرة والناس" تعرض "إيجابيزم" في رمضان

اختيارات الوطن

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

شباب يواجهون الغلاء بالاشتراك فى قطعة أرض وبنائها: «شقتك بنص التمن»

شباب يواجهون الغلاء بالاشتراك فى قطعة أرض وبنائها: «شقتك بنص التمن»

الأكثر قراءة

عاجل