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الوطن

"العصار" يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات

منذ 20 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
"العصار" يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات

"العصار" خلال توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومجموعة "بولي" الصينية الدولية بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف التعاون في مجال تصنيع إطارات السيارات.

وأشار "العصار"، إلى أنه بموجب هذا التوقيع سيتم إنشاء شركة مشتركة لإنتاج إطارات السيارات محليًا، وسد احتياجات السوق المصري منها، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من خبرة مجموعة "بولي" الصينية الدولية في هذا المجال، ونقل تكنولوجيا تصنيع الإطارات إلى شركات الإنتاج الحربي، من أجل التصنيع المشترك لإطارات السيارات وعربات النقل.

فيما أعرب مياو زاتشوين مساعد رئيس مجموعة بولي الصينية الدولية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لما تتميز به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية، وبحثية متقدمة، وأطقم فنية مدربة سوف تسهم في نجاح مشروع تصنيع إطارات السيارات بجودة تصنيعية عالية، وبأسعار منافسة. 

 

 

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