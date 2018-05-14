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الوطن

السيسي لرئيس استخبارات فرنسا: علاقاتنا معكم قوية.. وحريصون على تعزيزها

منذ 41 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي لرئيس استخبارات فرنسا: علاقاتنا معكم قوية.. وحريصون على تعزيزها

السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، لوران نونيز رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمسؤول الفرنسي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون"، مؤكدًا قوة وعمق العلاقات المصرية والفرنسية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك على الصعيدين الأمني والاستخباراتي.

كما أشاد الرئيس السيسي، بالتنسيق والتشاور القائمين بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا جهود مكافحة الإرهاب بما يعكس رسوخ الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن "نونيز" نقل إلى الرئيس السيسي تحيات "ماكرون"، معربًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية.

وأكد رئيس الاستخبارات الفرنسية، حرص بلاده على التنسيق المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، ولا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم بالشرق الأوسط، مثمنًا دور مصر المحوري في تدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة.

وذكر السفير بسام راضي، أنه اللقاء بحث عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل تطوير مختلف جوانب التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، فضلًا عن مناقشة المستجدات المتعلقة ببعض القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

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