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الوطن

استبعاد مدرسة صورت امتحان الجبر بالشهادة الإعدادية بـ"الواتس آب"

منذ 15 دقيقة
كتب: هبه صبيح
استبعاد مدرسة صورت امتحان الجبر بالشهادة الإعدادية بـ"الواتس آب"

صورة ارشيفية

قرر نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، استبعاد وحرمان المدرسة "ر. م. م." من أعمال الامتحانات وتطبيق القرار الوزارى بشأن واقعة قيامها بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية، بعد 10 دقائق من بداية الإمتحان في إحدى المدارس ببورسعيد، وإرساله إلى رقم خارجي عبر الواتس آب.

جاء قرار وكيل الوزارة بعد إبلاغ زميل لها عن الواقعة التي قامت بها المدرسة، معتبراً أنه سلوك غير قويم، وخارج عن مقتضى الواجب الوظيفي، وقال "باهي" إنه تم مصادرة تليفونها المحمول لفحصه، وندبها إلى الإدارة التعليمية التابعة لها، لحين الانتهاء من التحقيقات.

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