تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان: حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة قرصنة بطاقات البنوك

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد طارق
البرلمان: حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة قرصنة بطاقات البنوك

أرشيفية

غلظ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترت" على تغليظ عقوبة قرصنة والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني لتصل لحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.

وتنص المادة 23 بمشروع قانون "جرائم الإنترنت" والخاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".

أخبار متعلقة

"اقتراحات البرلمان" توافق على قانون تغليظ عقوبة سارقي الدعم

"اقتراحات البرلمان" توافق على قانون تغليظ عقوبة سارقي الدعم
"الوزراء": يجب تغليظ عقوبة الاعتداء الإلكتروني على الأنظمة المعلوماتية

"الوزراء": يجب تغليظ عقوبة الاعتداء الإلكتروني على الأنظمة المعلوماتية
"اتصالات النواب" توافق على تغليظ عقوبة اختراق مواقع الدولة الإلكترونية

"اتصالات النواب" توافق على تغليظ عقوبة اختراق مواقع الدولة الإلكترونية
البرلمان يناقش تغليظ عقوبة "الأفكار المتطرفة" و"إزدراء الأديان"

البرلمان يناقش تغليظ عقوبة "الأفكار المتطرفة" و"إزدراء الأديان"

التعليقات

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

أحدث الأخبار

ربة منزل تتهم زوجها بإلقائها من سطح المنزل وإصابتها بكسور في البحيرة

ربة منزل تتهم زوجها بإلقائها من سطح المنزل وإصابتها بكسور في البحيرة

غدا.. آخر موعد لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية

غدا.. آخر موعد لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية

اليوم.. "رأي عام" يكشف استعدادت السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان

اليوم.. "رأي عام" يكشف استعدادت السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان

"عبدالغفار" يشيد بتجربة الجامعة المصرية اليابانية في مجال التعليم

"عبدالغفار" يشيد بتجربة الجامعة المصرية اليابانية في مجال التعليم

محافظ الإسكندرية يبحث زيادة الاستثمارات مع وفد "شانجهاي" الصينية

محافظ الإسكندرية يبحث زيادة الاستثمارات مع وفد "شانجهاي" الصينية

اختيارات الوطن

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

الأكثر قراءة

عاجل