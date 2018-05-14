الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة فبركة حسابات إلكترونية للشخصيات العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، على تغليظ عقوبة "فبركة" مواقع وحسابات إلكترونية للشخصيات العامة بهدف الإساءة إليهم، لتصل للسجن وغرامة تصل لـ300 ألف جينه.

وتنص المادة 24 من مشروع قانون "جرائم الإنترنت" والخاصة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على إحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه".