قوى فلسطينية تعلن إضراب شامل في "غزة" حدادا على أرواح الشهداء

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوى الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن إضراب شامل يعم قطاع غزة حداد على أرواح شهداء اليوم.

وحتى وقت كتابة الخبر سقط ما لا يقل عن 42 شهيدًا في مواجهات مع الاحتلال.

ويشهد شرق قطاع غزة مواجهات متواصلة مع الاحتلال في إحياء ذكرى يوم النكبة السبعين، وواجههم الاحتلال بالعنف المفرط، أدى إلى سقوط عشرات الشهداء.

ويتزامن إحياء يوم النكبة مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، تنفيذا لقرار ظالم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقلها نهاية العام الماضي.