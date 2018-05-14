"مياه الشرب" بالوادي الجديد تنفذ مشروعات بقيمة 143 مليون جنيه بباريس

قال المهندس إميل فايز، رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد في تصريحات صحفية له اليوم، إنه جاري العمل في تنفيذ محطات مياه الشرب بمدينة باريس، والامتداد العمراني الشمالي والجنوبي لها، وقرية القصر القبلي بتكلفة 50 مليون جنيها.

وأضاف إميل أنه جاري العمل في مرفق الإسكان الاجتماعي بقرية جورمشين، بتكلفة 17 مليون جنيها، وجاري عمل التصميمات لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة باريس، بتكلفة تقديرية 76 مليون جنيها.