رئيس "المترو" يتفقد محطات بالخط الأول للاطمئنان على حركة التشغيل

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، والمهندس أشرف عبدالسلام، مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول، محطات المرج الجديدة، المرج القديمة، عزبة النخل، عين شمس، المطرية، بالخط الأول، للاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات وزمن التقاطر.

وخلال الجولة التفقدية قرر الفضالي، تزويد تلك المحطات ذو الكثافة العالية بمنافذ بيع تذاكر جديدة، تسهيلاً على جمهور الركاب وتفادياً للازدحام بداخل المحطات حتى لا يؤثر الازدحام على حركة سير المواطنين بداخل المحطات.

وخلال الحملة وجه الفضالي، نظار المحطات وموظفين مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بحسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

ومن ناحيته أفاد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بانتشار فرق الصيانة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة وكذلك المتابعة المتكاملة لمسير القطارات من خلال غرف العمليات بالتحكم المركزي مع استمرار تفعيل خدمه الخط الساخن 16048 والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة.