تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "المترو" يتفقد محطات بالخط الأول للاطمئنان على حركة التشغيل

منذ 11 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
رئيس "المترو" يتفقد محطات بالخط الأول للاطمئنان على حركة التشغيل

رئيس مترو الأنفاق يتفقد المحطات

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، والمهندس أشرف عبدالسلام، مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول، محطات المرج الجديدة، المرج القديمة، عزبة النخل، عين شمس، المطرية، بالخط الأول، للاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات وزمن التقاطر.

وخلال الجولة التفقدية قرر الفضالي، تزويد تلك المحطات ذو الكثافة العالية بمنافذ بيع تذاكر جديدة، تسهيلاً على جمهور الركاب وتفادياً للازدحام بداخل المحطات حتى لا يؤثر الازدحام على حركة سير المواطنين بداخل المحطات.

وخلال الحملة وجه الفضالي، نظار المحطات وموظفين مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بحسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

ومن ناحيته أفاد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بانتشار فرق الصيانة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة وكذلك المتابعة المتكاملة لمسير القطارات من خلال غرف العمليات بالتحكم المركزي مع استمرار تفعيل خدمه الخط الساخن 16048 والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة.

 

أخبار متعلقة

وزير النقل: 30 مليار جنيه لتجديد الخط الأول للمترو..و90% عجزا بالصيانة

وزير النقل: 30 مليار جنيه لتجديد الخط الأول للمترو..و90% عجزا بالصيانة
وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: "الخط الأول عاوز يتفوَّر"

وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: "الخط الأول عاوز يتفوَّر"
وزير النقل: لا تراجع عن زيادة أسعار المترو.. و"الخط الأول عاوز ييتفور"

وزير النقل: لا تراجع عن زيادة أسعار المترو.. و"الخط الأول عاوز ييتفور"
المترو: جميع قطارات الخط الأول منتظمة ولا يوجد أي أعطال

المترو: جميع قطارات الخط الأول منتظمة ولا يوجد أي أعطال

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ27 مايو

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ27 مايو

مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بالجيزة.. والأمن يبريء "الحوت الأزرق"

مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بالجيزة.. والأمن يبريء "الحوت الأزرق"

بالصور| افتتاح محكمتي السويس الابتدائية والاستئناف بعد تطويرهما

بالصور| افتتاح محكمتي السويس الابتدائية والاستئناف بعد تطويرهما

رئيس كهرباء الإسكندرية: انتهينا من إحلال وتجديد الشبكة للحد من الأعطال

رئيس كهرباء الإسكندرية: انتهينا من إحلال وتجديد الشبكة للحد من الأعطال

"داخلية غزة" تنفي طلبها إخلاء "مخيمات العودة"

"داخلية غزة" تنفي طلبها إخلاء "مخيمات العودة"

اختيارات الوطن

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

الأكثر قراءة

عاجل