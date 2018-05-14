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الوطن

عاجل| راضي يحيى رئيسا لجهاز حماية المستهلك خلفا لـ"عاطف يعقوب"

اليوم PM 06:06
كتب: أيمن صالح
عاجل| راضي يحيى رئيسا لجهاز حماية المستهلك خلفا لـ"عاطف يعقوب"

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريا، اليوم الإثنين، رقم 85 لسنة 2018 بتعيين اللواء راضي عبد المعطي علي، رئيسا جهاز حماية المستهلك، خلفًا للواء عاطف يعقوب بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة.

وتضمن قرار وزير التموين تعيين كل من المستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، ممثلًا عن الاتحاد الاستهلاكى التعاون، وسلوى شكرى عن جمعيات حماية المستهلك، وجميلة محمد عابدين، وإسلام صلاح، ودعاء عبد الفتاح قنديل، وسعاد الديب، والدكتور محمد الفيومى، واللواء إسماعيل جابر، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، ومحمد جمال الدين ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وسمير الدمرداش، وأيمن حسام الدين وعلاء مرتضى من ذوى الخبرة أعضاء فى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

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