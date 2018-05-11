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الوطن

"حماية المستهلك" للمواطنين: رشدوا الاستهلاك خلال شهر رمضان

اليوم PM 12:09
كتب: أحمد غنيم
"حماية المستهلك" للمواطنين: رشدوا الاستهلاك خلال شهر رمضان

اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

وجه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، رسالة للمواطنين بترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى محاولته الترويج لذلك في كل لقاءاته الإعلامية من أجل توعية المستهلك بمدى جدوى الترشيد في الحفاظ على توازن الأسعار.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الدولة تراهن على وعي المواطن المصري، مؤكدًا أن على توافر جميع السلع بأسعار في متناول الجميع، وستبقى كذلك طالما المواطن لا يحصل على أكثر من احتياجاته.

وأوضح أنه لا داعي لتخزين المواد الغذائية والسلع خلال شهر رمضان، مطالبًا المواطنين بالاقتصاد في مشترياتهم وترشيد استهلاكهم لتفادي نقص السلع بشكل مفاجئ، ما يترتب عليه ارتفاع الأسعار نتيجة النقص الذي سيشهده السوق.

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