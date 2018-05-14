"الوفد" يطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام "الجنائية الدولية"

ندد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بالممارسات الوحشية وغير الإنسانية، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن تلك الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينين تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية بحقهم، وتستوجب المحاكمة الجنائية لمرتكبيها وفق للمادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة.

وناشد حزب الوفد المنظمات الحقوقية الدولية وجميع الدول التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان بالتدخل السريع والعاجل لوقف المذبحة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد شعب أعزل يدافع عن أرضه وعرضه.

كما طالب الحزب بإحالة المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمه أمام "الجنائية الدولية" لارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطنيين.