"التنمية المحلية": استرداد مليون و278 ألف متر من أملاك الدولة

أعلنت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية عن استمرار حملة ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتم استرداد حوالي مليون و278 ألف متر، علاوة على إزالة التعديات على نحو 12775 فدانا.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن حملة تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بدأت الأسبوع الماضي ومستمرة على يد قوات إنفاذ القانون بالمحافظات في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها الأخير بداية الشهر الجاري.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع غرفة العمليات بالوزارة وعدد من المحافظات الموقف على مدار الساعة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء بالمحافظات.