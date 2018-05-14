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الوطن

البرلمان: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تظلم الموظفين

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد طارق
البرلمان: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تظلم الموظفين

محمد وهب الله

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، "التَفَّت"، على مواد التسوية بها، وبها ظلم لكل من حصل على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة.

وأضاف وهب الله، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، اليوم، إن هناك 3 مشاكل حدثت بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، أولها التعارض بينها وبينه، فيما يخص "حق الموظفين فى التسويات لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة"، والثانية: "حصولهم على مقابل نقدي لرصيد الإجازات، وشكاوى بعض العاملين من انخفاض مرتباتهم بعد صدور القانون.

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