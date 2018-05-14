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الوطن

مي محمود تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي

منذ 26 دقيقة
كتب: هبة أمين
مي محمود تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي

مي محمود

فازت النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.

ووجّهت "محمود"، الدعوة للجنة الإفريقية للانعقاد في مصر شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الخميس الماضي، شهد مقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا انتخابات على مقعد الرئيس والتى كان ينافس فيها النائب مصطفى الجندي، مرشحًا عن قطاع شمال إفريقيا، وفاز فيها الكاميروني روجيه نكودو دانج عن قطاع وسط إفريقيا بولاية جديدة بـ 133 صوتًا من بين 222 صوتًا.

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