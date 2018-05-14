عبدالعال يطالب بظهير سياسي للأغلبية وحزب للمعارضة لحل مشاكل النواب

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة وجود ظهير سياسي يمثل الأغلبية، وحزب آخر يلعب دور المعارضة "تحت القبة" بهدف تسهيل مهام عمل السلطة التشريعية.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن كثرة المتحدثين في مشروعات القوانين يشكل عبئا على المجلس، فضلا عن الابتعاد عن جوهر الموضوع، ومن ثم هناك ضرورة سياسية لوجود حزب سياسي للأغلبية، وآخر للمعارضة، ليتحدث أحدهما سواء موافق أو غير موافق، لتبدأ بعدها عملية التصويت أسوة بما يحدث في المجالس النيابية الأخرى.

وتابع: يجب التفكير بعمق بشأن وجود ظهير سياسي يمثل الأغلبية وآخر يلعب دور المعارضة لأن هذا هو الحل الوحيد ليكون البرلمان حيوي، وهناك مشاكل بسبب عدم وجود هذا الحزب السياسي.