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الوطن

"الخارجية الفلسطينية": أمريكا أصبحت جزءا من إسرائيل.. ولن نستسلم

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الخارجية الفلسطينية": أمريكا أصبحت جزءا من إسرائيل.. ولن نستسلم

فلسطين

قال السفير تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي حولت ذكرى النكبة إلى يوم دموي، حيث سقط أكثر من 52 شهيدا وأكثر من ألفي مصاب، مشيرًا إلى أن الرسالة الواضحة للشعب الفلسطيني أنه صامد مهما اشتد العدوان والحصار والإهانة.

وأضاف "جرادات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن العرب يعتقدون أن كل أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة ولا يتحركون على هذا الأساس رغم أن حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم استنكروا وأدانوا الإجراءات الأمريكية وكذلك الإسرائيلية على الأرض.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت نفسها جزءًا من إسرائيل، وهذا يستدعي وقفة جدية من العرب ومواقف حقيقية والتزام بما تم اتخاذه من قرارات، مؤكدًا أن هناك دول أيدت القرار الأمريكي بنقل السفارة رغبة في الحماية الأمريكية وإذا كان هذا من حقهم فمن حقنا أيضا ألا يكون هذا على حساب الفلسطينيين.

وأوضح أن العرب لديهم أوراق ضغط لا تستخدم كالمصالح التجارية والاقتصادية، ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع كل الدول التي أيدت القرار وحضر ممثلوها مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، موضحًا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يقبل ما يسمي بصفقة القرن.

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