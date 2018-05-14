شراكة مصرية كويتية في التحول الرقمي والارتقاء بـ"الصحة" و"التعليم"

قالت أسماء حسني، رئيس مجلس أمناء شركة «وصلة – مصر» أن الشراكة المصرية الكويتية فى مجال الشمول المالى والتحول الرقمى، سيساهم فى خطة التنمية والنهضة الشاملة التى يعكف الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذها فى جميع المجالات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والخدمات المالية الرقمية.

وأشارت فى تصريحات، لـ"الوطن"، إلى أن التعاون بين شركتي "وصلة مصر" و"ون جلوبال" الكويتية لن يسهم فقط فى إحداث طفرة فى التنمية والنهضة التى يعمل الرئيس السيسى على تنفيذها فى مصر، بل إن الآثار الإيجابية للتعاون بين هذين الكيانين العملاقين فى مصر والكويت سيمتد إلى جميع الدول العربية التى تسعى جاهدة لتفعيل مفهوم الشراكات لإعطاء قوة للاقتصاد العربى، وهو ما تسعى شركة وصلة لتفعيله على أرض الواقع من خلال شراكتها وتعاونها مع مجموعة «ون جلوبال» كشركة كويتية رائدة فى مجال الشمول المالى والتحول الرقمى والرعاية الصحية والتعليم.

وأعربت "حسنى" عن سعادتها البالغة بتوقيع مذكرة التفاهم مع «ون جلوبال» مما يساهم فى دفع عجلة التنمية للاقتصاد المصرى وتحديدًا فى مجال الشمول المالى وهو الهدف الاستراتيجى فى خطة الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وستساهم هذه الشراكة فى تفعيل عدد من المشروعات الحكومية الضخمة خلال الفترة المقبلة.