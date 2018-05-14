الكنيسة القبطية: صلاة الجنازة على "شهداء ليبيا" غدا في المنيا

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه ستقام "صلاة التجنيز" على رفات شهداء ليبيا التي وصلت مساء اليوم إلى مطار القاهرة، في العاشرة من صباح غدا بالكنيسة المكرسة على أسمائهم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور في مركز سمالوط بالمنيا.

وأضاف حليم، في بيان اليوم، أن الكنيسة استقبلت جثامين الشهداء في مطار القاهرة بترتيل ألحان دورة (زفة) القيامة، وأقام البابا تواضروس الثاني، بصلاة الجنازة عليهم بالمطار بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة، قبل نقل الجثامين إلى المنيا.

كان 20 شهيدا قبطيا قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في شهر فبراير من عام 2015.

وعُثر على رفات 20 رجلا مصريا إضافة إلى آخر داكن البشرة، يتحدر على الأرجح من بلد في أفريقيا، بحسب الطبيب الشرعي الليبي عثمان الزنتاني، قرب مدينة سرت.

وأوضح الطبيب عثمان الزنتاني، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن التعرف على الجثث ليس "مهمة سهلة" بسبب تحللها وانفصال رؤوس الضحايا عن أجسادهم. وأضاف أن عينات الحمض النووي التي أرسلتها عائلات الضحايا أتاحت التعرف على هوياتهم.

وفي 15 فبراير 2015، بث تنظيم "داعش" شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال أنهم 21 مسيحيا قبطيا خطفوا في يناير من العام نفسه في غرب ليبيا.