الكنيسة الكاثوليكية تشكر أجهزة الدولة لرجوع رفات شهداء ليبيا

عبرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن شكرها للمسؤولين وأجهزة الدولة على مساندتهم في إرجاع رفات شهداء ليبيا الذين ذبحوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015.

وقالت الكنيسة، في بيان لها: "تبتهج الكنيسة الكاثوليكية بمصر لوصول رفات شهداء ليبيا، هولاء الذين قدموا حياتهم ثمن غالي للاعتراف بايمانهم المسيحي، لذا بكل امتنان نشكر الله، وكل من ساهم في هذه الخطوة الهامة من أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ندعو الله من أجل أسرهم وذويهم أن يمنحهم التعزية والسلام والرجاء".