تسجيل الدخول

الوطن

الكنيسة الكاثوليكية تشكر أجهزة الدولة لرجوع رفات شهداء ليبيا

منذ 54 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة الكاثوليكية تشكر أجهزة الدولة لرجوع رفات شهداء ليبيا

البابا وأساقفة الكنيسة خلال استقبال جثامين الشهداء

عبرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن شكرها للمسؤولين وأجهزة الدولة على مساندتهم في إرجاع رفات شهداء ليبيا الذين ذبحوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015.

وقالت الكنيسة، في بيان لها: "تبتهج الكنيسة الكاثوليكية بمصر لوصول رفات شهداء ليبيا، هولاء الذين قدموا حياتهم ثمن غالي للاعتراف بايمانهم المسيحي، لذا بكل امتنان نشكر الله، وكل من ساهم في هذه الخطوة الهامة من أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ندعو الله من أجل أسرهم وذويهم أن يمنحهم التعزية والسلام والرجاء".

أخبار متعلقة

وزير الصحة ينوب مستشاره لاستقبال رفات شهداء ليبيا

وزير الصحة ينوب مستشاره لاستقبال رفات شهداء ليبيا
بالصور| البابا ومكرم يستقبلان رفات شهداء ليبيا الأقباط بمطار القاهرة

بالصور| البابا ومكرم يستقبلان رفات شهداء ليبيا الأقباط بمطار القاهرة
أقارب شهداء ليبيا ينظفون كنيسة قرية العور قبل دفن الرفات بها

أقارب شهداء ليبيا ينظفون كنيسة قرية العور قبل دفن الرفات بها
البابا تواضروس يصل إلى مطار القاهرة للصلاة على رفات "شهداء ليبيا"

البابا تواضروس يصل إلى مطار القاهرة للصلاة على رفات "شهداء ليبيا"

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

تفاصيل اجتماع "سياحة النواب" مع المستثمرين بحضور الوزيرة

تفاصيل اجتماع "سياحة النواب" مع المستثمرين بحضور الوزيرة

13 شكوى لـ"الإعلى للإعلام" من مذيعي التوك شو بعضها "أسئلة مستفزة"

13 شكوى لـ"الإعلى للإعلام" من مذيعي التوك شو بعضها "أسئلة مستفزة"

محمد بن راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب "صانع الأمل" لهذا العام

محمد بن راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب "صانع الأمل" لهذا العام

غدا.. قصور الثقافة تحتفل برؤية هلال رمضان في شارع المعز

غدا.. قصور الثقافة تحتفل برؤية هلال رمضان في شارع المعز

"أبو السعد": صلاحيات 4 وزارات تتداخل في عمل المشروعات الصغيرة

"أبو السعد": صلاحيات 4 وزارات تتداخل في عمل المشروعات الصغيرة

اختيارات الوطن

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل