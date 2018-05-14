وكيل الأزهر: على الدول العربية اتخاذ موقف ضد نقل سفارة واشنطن للقدس

أكد عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر يرفض تماما قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضحا أن هذا الموقف معلن منذ أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة.

وأضاف "شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يجب أن يكون وقفة واضحة، وإعلان صريح من كل الدول العربية والإسلامية عن رفض تلك الإجراءات، ورفض الاعتراف بالسفارة، واتخاذ مواقف ضد كل من دعم هذا القرار، وكل من شارك في الاحتفال به.

وتابع وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر عقد مؤتمرًا عالميا لنصرة القدس، وأعلن أن هذا العام هو عام القدس، وهناك فعاليات كثيرة نفذت بعد هذا المؤتمر، ومازالت مستمرة، موضحا أن الأزهر سيعمل على تعريف الشباب المصري والعربي بالقضية الفلسطينية والقدس، من خلال مقرر وضعه الأزهر الشريف يتحدث عن مدينة القدس، وتاريخ فلسطين، والصراع العربي والانتهاكات الصهيونية من القدس الشريف، لتظل القضية حية في نفوس الشباب، ولا تموت بمرور الوقت.

وأكد أن شيخ الأزهر، وجه بتجهيز قافلة طبية ضخمة تتوجه في الساعات المقبلة إلى غزة.