تسجيل الدخول

الوطن

وكيل الأزهر: على الدول العربية اتخاذ موقف ضد نقل سفارة واشنطن للقدس

منذ 16 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
وكيل الأزهر: على الدول العربية اتخاذ موقف ضد نقل سفارة واشنطن للقدس

عباس شومان

أكد عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر يرفض تماما قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضحا أن هذا الموقف معلن منذ أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة.

وأضاف "شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يجب أن يكون وقفة واضحة، وإعلان صريح من كل الدول العربية والإسلامية عن رفض تلك الإجراءات، ورفض الاعتراف بالسفارة، واتخاذ مواقف ضد كل من دعم هذا القرار، وكل من شارك في الاحتفال به.

وتابع وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر عقد مؤتمرًا عالميا لنصرة القدس، وأعلن أن هذا العام هو عام القدس، وهناك فعاليات كثيرة نفذت بعد هذا المؤتمر، ومازالت مستمرة، موضحا أن الأزهر سيعمل على تعريف الشباب المصري والعربي بالقضية الفلسطينية والقدس، من خلال مقرر وضعه الأزهر الشريف يتحدث عن مدينة القدس، وتاريخ فلسطين، والصراع العربي والانتهاكات الصهيونية من القدس الشريف، لتظل القضية حية في نفوس الشباب، ولا تموت بمرور الوقت.

وأكد أن شيخ الأزهر، وجه بتجهيز قافلة طبية ضخمة تتوجه في الساعات المقبلة إلى غزة.

أخبار متعلقة

"الأزهر الشريف" يدين التفجيرين الإرهابين بأفغانستان

"الأزهر الشريف" يدين التفجيرين الإرهابين بأفغانستان
الطيب: دعم ليبيا واجب على الأزهر الشريف

الطيب: دعم ليبيا واجب على الأزهر الشريف
الأزهر الشريف يدفع بقافلة طبية للكشف على أهالي الشلاتين

الأزهر الشريف يدفع بقافلة طبية للكشف على أهالي الشلاتين
«إسماعيل» ابن «أفريقيا الوسطى»: مصر أفضل من كندا بوجود «الأزهر الشريف»

«إسماعيل» ابن «أفريقيا الوسطى»: مصر أفضل من كندا بوجود «الأزهر الشريف»
الأئمة الوافدون: نفخر بتلقي علوم الدين في الأزهر الشريف

الأئمة الوافدون: نفخر بتلقي علوم الدين في الأزهر الشريف
الأزهر الشريف يطالب بوقف مأساة أهالي "الغوطة الشرقية" في سوريا

الأزهر الشريف يطالب بوقف مأساة أهالي "الغوطة الشرقية" في سوريا
مدير المعهد السويدي بالإسكندرية يشيد بأهمية دور الأزهر الشريف

مدير المعهد السويدي بالإسكندرية يشيد بأهمية دور الأزهر الشريف
"مختارات من ذاكرة الأزهر الشريف".. موسوعة أزهرية بمعرض الكتاب

"مختارات من ذاكرة الأزهر الشريف".. موسوعة أزهرية بمعرض الكتاب
الأزهر الشريف يطلق قافلة طبية إلى بوركينا فاسو

الأزهر الشريف يطلق قافلة طبية إلى بوركينا فاسو
كلية الإعلام: الأزهر الشريف مصدر ثقة لدى الجماهير المحلية والعالمية

كلية الإعلام: الأزهر الشريف مصدر ثقة لدى الجماهير المحلية والعالمية

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

13 شكوى لـ"الإعلى للإعلام" من مذيعي التوك شو بعضها "أسئلة مستفزة"

13 شكوى لـ"الإعلى للإعلام" من مذيعي التوك شو بعضها "أسئلة مستفزة"

محمد بن راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب "صانع الأمل" لهذا العام

محمد بن راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب "صانع الأمل" لهذا العام

غدا.. قصور الثقافة تحتفل برؤية هلال رمضان في شارع المعز

غدا.. قصور الثقافة تحتفل برؤية هلال رمضان في شارع المعز

"أبو السعد": صلاحيات 4 وزارات تتداخل في عمل المشروعات الصغيرة

"أبو السعد": صلاحيات 4 وزارات تتداخل في عمل المشروعات الصغيرة

خريطة مقار تلقي طلبات ترشيح الانتخابات العمالية في المحافظات

خريطة مقار تلقي طلبات ترشيح الانتخابات العمالية في المحافظات

اختيارات الوطن

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل