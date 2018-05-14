ميلانيا ترامب تخضع لعملية جراحية في الكلى

أعلن البيت الأبيض أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس دونالد ترامب، خضعت لعملية جراحية، اليوم، بسبب مشكلة "حميدة" في الكلى، ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى طوال الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم ترامب في بيان: "هذا الصباح، خضعت السيدة الأولى ميلانيا ترامب لجراحة لمعالجة مشكلة حميدة في الكلى تكللت بالنجاح، ولم تكن هناك تعقيدات".

وترقد عارضة الأزياء السلوفينية سابقا البالغة من العمر 48 عاماً في مستشفى والتر ريد العسكري في بثيسدا في ولاية مريلاند بضواحي واشنطن.

وولدت ميلانيا كنافز في سلوفينيا وهي الزوجة الثالثة لدونالد ترامب.