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الوطن

تأجيل إعادة محاكمة 74 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة سمالوط"

منذ 14 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تأجيل إعادة محاكمة 74 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة سمالوط"

صوره ارشيفية

أجَّلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، اليوم، محاكمة 74 متهمًا باقتحام قسم شرطة سمالوط شمال المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة 11 يونيو المُقبل.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة ، شاهدت، خلال جلسة اليوم، عددا من مقاطع الفيديو التي تُظهر أعمال عنف شهدها مركز سمالوط إبان تلك الفترة، موضحا أن المتهمين جميعًا سبق وصدرت ضدهم أحكاما غيابية بالمؤبد، وتُعاد إجراءات محاكمتهم بعد ضبطهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم "الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، واقتحام قسم شرطة سمالوط، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة".

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