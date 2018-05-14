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الوطن

"مارينز" لتأمين السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط مع تصاعد أحداث غزة

اليوم PM 10:47
كتب: محمد حسن عامر
"مارينز" لتأمين السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط مع تصاعد أحداث غزة

المارينز

أرسل الجيش الأمريكي، اليوم، المزيد من مشاة البحرية "المارينز" لتأمين السفارات الأمريكية في بعض دول الشرق الأوسط بناء على طلب من وزارة الخارجية، مع تصاعد حدة الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن متحدثة باسم "المارينز" ريان ألفيس.

ولم تكشف المتحدثة عن عدد الجنود الإضافيين الذين تم نشرهم أو الأماكن التي تم إرسالهم إليها، لكنها أشارت إلى أن تلك التعزيزات تم طلبها.ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن المنشآت الدبلوماسية تواجه تهديدا متصاعدا بالعنف.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعزيزات تم إرسالها لتأمين السفارات الأمريكية في إسرائيل وتركيا والأردن.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهدا اليوم إلى 55 خلال مواجهات مع الاحتلال ضمن مسيرات العودة الكبرى التي تتزامن اليوم مع افتتاح السفارة الأمريكية، فيما وارتفع عدد المصابين في تلك المواجهات إلى 2771.

ويشهد شرق قطاع غزة مواجهات متواصلة مع الاحتلال في إحياء ذكرى يوم النكبة السبعين، وواجههم الاحتلال بالعنف المفرط، أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.

ويتزامن إحياء يوم النكبة مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تنفيذا لقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها رسميا كعاصمة لإسرائيل، وسط اشتباكات دامية بين فلسطينيين وعناصر جيش الاحتلال.

وتنظم إسرائيل احتفالية بتلك الخطوة، بحضور إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي، وممثلي 32 دولة، تزامنا مع إحياء أبناء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ70 للنكبة، واصفين القرار الأمريكي بالخطوة الاستفزازية، قبل أن تقمع قوات الاحتلال مسيرة رافضة لنقل السفارة إلى القدس المحتلة في منطقة باب الخليل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

 

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