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الوطن

شهيد و973 مصابا في الجمعة السابعة لـ"مسيرات العودة"

منذ 51 دقيقة
كتب: وكالات
شهيد و973 مصابا في الجمعة السابعة لـ"مسيرات العودة"

صورة أرشيفية

استشهد فلسطيني وأصيب المئات بالرصاص الحي وقنابل الغاز في الجمعة السابعة لمسيرات العودة والتي بدأت فعالياتها بعد ظهر اليوم.

وأفادت وزارة الصحة ان المواطن جبر سالم ابو مصطفى (40 عاما) استشهد بطلق ناري في الصدر من قبل الاحتلال شرق خان يونس، فيما أصيب 973 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة خطيرة شرق قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار بكثافة صوب الاف الفلسطينيين الذين وصولوا الى الحدود في نقاط المواجهة الخمسة تلبية لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة، وأشارت وكالة "معا" الفلسطينية، إلى ان من بين المصابين طفل في الـ 16 من العمر اصيب برصاص اخترقت ساقيه عندما حاول وضع علم على السياج الامني الفاصل.

واندلعت مواجهات عنيفة شرق مدينة غزة حيث تمكن الشبان من انتزاع جزء من السياج الامني. 

ونجح شبان الانتفاضة في اطلاق عشرات الطائرات الورقية المحملة بشعلة نارية نحو الحدود ما ادى لاندلاع حرائق في الشرق من السياج الامني قامت على اثره قوات من الدفاع المدني الاسرائيلي بالتوجه للمكان واطفاء الحرائق.

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