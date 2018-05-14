أحمد آدم: "الفن أرزاق ملوش روشتة".. وأرى نفسي من النجوم الشباب

قال الفنان أحمد آدم، إنه ليس راضيًا عن المسرح، كما أنه لا يحب مشاهدة الأعمال الدرامية، مضيفًا: "مش شايف إن عندنا مسرح زي زمان، وما أراه مجرد اسكتشات جميلة ولذيذة أشبه بحفلات السمر أيام الجامعة، والموضوع لقب على نكت واسكتشات".

وأضاف "آدم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "مبحبش اتفرج على المسلسلات نهائيًا منذ صغرى، لم أرى نفسى فىي مسلسل حياة الجوهري الذى شاركت فيه حتى اليوم".

وتابع: "الفن أرزاق ومالوش روشتة، والفنان أحمد السقا ومحمد هنيدي وصلاح زكريا أكتر ناس بينكشوني، وأرى نفسي من النجوم الشباب".