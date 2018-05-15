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الوطن

إعدام 62 كيلو مواد غذائية فاسدة بجنوب سيناء

اليوم AM 12:10
كتب: حماده الشوادفي
إعدام 62 كيلو مواد غذائية فاسدة بجنوب سيناء

الضبطية

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عدة حملات رقابية بشكل مكثف على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن خليج السويس، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة، استعداد لحلول شهر رمضان.

وأسفرت الحملة، عن إعدام 62 كيلو من الأغذية و26 لترا من السوائل الفاسدة، بالإضافة إلى تحرير 13 محضرا للمخالفين، وسحب عينات عشوائية وإرسالها للمعامل المركزية بالوزاة.

وأكد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم استمرار تكثيف الحملات الرقابية علي جميع المنشأت الغذائية والأسواق وسلاسل السوبر ماركت طوال شهر رمضان بكافة مدن المحافظة حرصا علي  سلامة وصحة مواطني المحافظة .

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