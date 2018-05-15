إعدام 37 كلبا ضالا في حملة لـ"الطب البيطري" بالفيوم

أعدمت مديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 37 كلبا ضالا، خلال حملة شُنَّت بعدد من أحياء مدينة الفيوم، بعد شكاوى المواطنين من انتشارها.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لـ"الوطن"، مساء اليوم، إن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة مروة صلاح، توجهت إلى المنطقة خلف مدرسة الراهبات، وعند شارع السنترال، وأعدمت 12 كلبا، ثم توجهت لشارع مصطفى كامل والوابورات، وأعدمت 14، ثم توجهت إلى شارعي أبو بكر الصديق، والدالي بحي الجون، حيث أعدمت 11 آخرين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية تواصل حملاتها لمواجهة الكلاب الضالة، حرصا على حياة المواطنين.