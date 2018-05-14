غلق جزئي لشارعي عباس العقاد ومصطفى النحاس لتركيب أعمال الكهرباء

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق شارع عباس العقاد جزئيًا ليوم واحد أمام "النساجون الشرقيون" بعد أن حصلت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على تصريح لتنفيذ شبكة إنارة لمدة يوم واحد بدءًا من الساعة 12.5 ليلًا وحتى الساعة 6 صباحًا الموافق 15 مايو الجاري، مع عدم إجراء إغلاق للطريق أو تعطيل لحركة السيارات إلا بعد الانتهاء من الأعمال على مراحل.

كما حصلت الهيئة الهندسية على تصريح لعمل كابل كهربي بشارع حسن المأمون في تقاطعه مع مصطفى النحاس على أن يكون هناك غلق جزئى للطريق وستكون اﻷعمال بدء من الساعة 12.5 ليلا حتى 6 صباح يوم 16 مايو الجاري مع عدم غلق الطريق الا بعد الانتهاء من جميع للمراحل على حده

وستكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية والطواحين الهوائية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.